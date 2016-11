Stichting HVS helpt 13 jonge Grouster talenten

GROU - Dertien Grouster talenten op het gebied van paardrijden, zeilen, zwemmen, musical, judo, voetbal en schaatsen kregen in 2016 een financiële bijdrage van Stichting 'Hoekstra Viersen' Steenendam. Deze stichting bestond in oktober 2016 al weer 10 jaar en wil jongeren uit Grou de mogelijkheid bieden hun talent verder te ontwikkelen. Tweede doel is om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de kwaliteit van het dorpsleven van Grou en haar inwoners. In dat kader kregen dit jaar een bijdrage: Gehandicapten Watersport, Popkoor Just for Fun, Gabe Skroar, Sint Piter Komitee, Grouw ’64, It Wetterlân, Skutsjewike Grou, Groen Grou (Kringloopwinkel), KWV Frisia, de Voedselbank, FFF, Raak 'm en een gezamenlijk project van de beide basisscholen. >>