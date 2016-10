35ste Wereldmaaltijd gevierd met topselectie

GROU - Friesma State en Wereldwinkel Grou organiseren op vrijdag 28 oktober de 35ste Wereldmaaltijd! Ter gelegenheid van deze mijlpaal is er een topselectie gemaakt; het beste voor-; hoofd-; en nagerecht uit 3 landen. Er is keuze uit vlees en vegetarisch.

De eerste Wereldmaaltijd was op 29 maart 2013 en was met 66 eters direct een groot succes. Tijdens de maaltijd ontmoeten mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar. Ze maken kennis en eten eens een gerecht dat ze niet kennen. De Wereldmaaltijd is steeds op de laatste vrijdag van de maand. In de zomervakantie en (vanwege de feestdagen) in december vervalt de maaltijd. Deelname kost € 11,50 per persoon. Aanmelden voor de komende jubileummaaltijd moet voor 24 oktober. Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. mailadres of persoonlijk in de Wereldwinkel.