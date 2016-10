Werk laatste deel wandelpromenade start

GROU - Maandag start aannemer De Boer & De Groot uit Harlingen met het werk voor verlenging van de wandelpromenade langs de oever van de Pikmar. De voorbereidingen zijn al getroffen. De wandelsteiger langs de Meersweg eindigt nu bij het havenkantoor, maar loopt straks door achter Het Theehuis tot de haven van GWS en eindigt op de openbare weg. De aannemer gebruikt de houtsoort Angelim Vermelho. Dat is minder 'geurend' dan Accoya, dat 10 jaar geleden voor de huidige steigers werd gebruikt. Het werk moet half december klaar zijn en kan wat overlast veroorzaken. Wie vragen of opmerkingen heeft, kan contact opnemen met Jan Balk van de gemeente Leeuwarden. Zijn telefoonnummer is 06-27625723 of via zijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

De promenade in Grou maakt deel uit van het Waterfront-project in Grou. Het wordt gesubsidieerd door het Friese Merenproject van de Provincie Fryslân.