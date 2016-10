Al € 15.000,- toegezegd voor Play Skate Court

GROU - Play Skate Court Grou heeft inmiddels ruim € 15.000,- toegezegd gekregen. Inmiddels is symbolisch ook ruim 500 m2 asfalt gesponsord, zo blijkt uit de gistermiddag gepresenteerde thermometer bij de Jumbo. Andries Andringa onthulde een doek met een impressie van het court, dit was tevens de aftrap van de asfalt sponsoractie. Stichting Play Skate Court wil door acties € 35.000,- binnenhalen. Gerard Frijling, voorzitter van Stichting Play Skate Court Grou, benadrukte in zijn openingswoord het belang van bewegen voor de jeugd. "Ons zwembad is verdwenen en het jeugdhonk is dicht, waar moeten ze naar toe? Waar kunnen ze hun energie kwijt? Omhangen op straat of achter de laptop? Nee, wij zullen met zijn allen moeten laten zien dat dit plan voor en door en van de jeugd is. De activiteiten die de jeugd op het multifunctionele court kan beoefenen sluiten geheel aan op hun belevingswereld!".