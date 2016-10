Anneke Douma presenteert nieuwe cd in Grou

GROU - De Friese zangeres Anneke Douma (72) presenteert zondagmiddag 30 oktober haar nieuwste cd 'In libben fol muzyk' in Het Theehuis in Grou. Hierna hoopt Anneke samen met 'haar' combo nog in vele kerkjes en theaterzalen te spelen met het twee uren durende luisterprogramma. Anneke geniet vooral bekendheid van haar nummers It Woanskip en Bonkefeart. "Mar dit is gjin kroechmuzyk. Dy tiid haw ik hân. Dit is muzyk foar in noflike sneintemiddei. Dat past no by myn doelgroep." 'In libben fol muzyk' is op een bijzondere manier tot stand gekomen. >>