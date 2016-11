GROU - De asfalteringswerkzaamheden op De Burd zijn tot nader order uitgesteld. Deze zouden komende donderdag 17 en vrijdag 18 november plaatsvinden, maar dat is vervallen. Vanwege de werkzaamheden was aangekondigd dat er deze twee dagen overdag ook geen autoverkeer op het eiland mogelijk was, maar dit kan dus wel. De pont vaart normaal.