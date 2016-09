Bezwaarmaker GWS-haven wil compromis

GROU - Jan Lucas Ket laat zijn bezwaren tegen de vernieuwing van de haven van vereniging 'Grouwster Watersport' vallen, als deze instemt met een compromis. De in Purmerend wonende Ket is eigenaar van de recreatieark welke het dichtst bij de haven ligt. Hij wil dat er aan 'zijn' kant een driehoek van de geplande kop afvalt. "Ik heb geen bezwaar om over de open zeilboten, schouwtjes en andere kleine bootjes op de Pikmar te kijken. Mijn bezwaar geldt de volstrekte belemmering van mijn uitzicht door de motorboten, juist op de steigerkop. Zelfs één kruiser van twee meter hoog en zes meter lang is op vijftien meter uit de wal een akelig obstakel. Kostbaar in veel opzichten en onnodig", zo schrijft Ket in een open brief aan de leden. Hij stelde bij de Raad van State hoger beroep in tegen de (voor de GWS gunstige) uitspraak van de bestuursrechter. Het GWS-bestuur wil echter de behandeling van het hoger beroep niet langer afwachten en voor volgend seizoen een nieuwe haven realiseren. De leden beslissen daar vrijdag over.