Boete voor overlastgevende waterrecreant

GROU - Een 39-jarige huurder van een kruiser is zondagavond door de politie bekeurd. De man lag met de door hem gehuurde boot aan de Suderkade. De politie kreeg echter meerdere meldingen van het feit dat hij en zijn mede-opvarenden nogal wat overlast veroorzaakten. Agenten waarschuwden hen in het begin van de avond daarom wat rustiger aan te doen. Toen de politie om 20.20 uur weer overlast constateerde, kreeg de man de bekeuring. De politie stelde ook de verhuurder van de boot in kennis van het wangedrag.