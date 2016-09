GROU - Een 66-jarige bewoner van de Kleine Buren constateerde vanochtend dat de boordcomputer (navigatiesysteem) uit zijn rode VW Up! is gestolen. Hiervoor sloegen de dieven het raam aan de bestuurderszijde kapot. De vernieling en diefstal zijn afgelopen nacht gepleegd. De auto stond geparkeerd in de Parkstraat, voor de LEDspecialist. De Grouster heeft aangifte gedaan. De politie zoekt getuigen.