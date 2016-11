Plan voor 5 recreatiehuizen op eiland Trije Hûs

GROU - Bouwbedrijf Dijkstra wil op de westkant van natuur- en recreatie-eiland Trije Hûs 3 vrijstaande woningen en een geschakelde 2-onder-1-kap bouwen. De woningen -met 4 slaapkamers- krijgen een recreatieve bestemming. De gemeente Leeuwarden heeft de vergunningaanvraag van het Grouster bedrijf vorige week in behandeling genomen. Omdat de woningen in het landschap moeten passen, worden ze van zwart hout en krijgen ze een rood dak. Alle woningen komen te liggen aan een opvaart vanaf de Trijehústersleat. AnnaMaria Dijkstra van het bouwbedrijf kon nog niet zeggen voor welke prijs de woningen op de markt komen. "We binne noch oan it rekenjen". Met de aanlag van het recreatie/natuurgebied op Trije Hûs is al ingespeeld op de komst van de woningen, door een pad van de haven naar het restaurant aan te leggen.

Dijkstra had voorheen vergunning voor een camping voor 12 kampeermiddelen op het veld ten oosten van het restaurant. "Want dat koenen we net kombineare mei ús echte wurk, sa blykte it earste jier al". Dijkstra denkt overigens dat de woningen minder verstoring en overlast veroorzaken dan een eventuele camping.