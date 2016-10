GROU - Vanmiddag tegen 4 uur is brand uitgebroken in de afzuiging van de shredder op het bedrijfsterrein van Van Vuuren Deuren aan de J.W. de Visserwei. In het apparaat wordt afvalhout vermalen. De brandweerkorpsen van Grou en Akkrum zijn voor de brand opgeroepen. "We weten niet hoe het ontstaan is", aldus een medewerker Van Vuuren. "Gelukkig viel het mee en heeft de brandweer het vuur snel kunnen blussen".