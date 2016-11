Burgemeester ontvangt 95 nieuwe inwoners

GROU - Burgemeester Ferd Crone ontmoet vanavond in het Stadhuis in Leeuwarden 95 nieuwe inwoners van de gemeente. Ze worden ontvangen in de Auckamakelder waar ze o.a. worden bijgepraat over de geschiedenis van Leeuwarden. Aan het eind volgt een rondleiding door het Stadhuis. Komende zaterdag maken de nieuwe inwoners een bustour langs bezienswaardige locaties en projecten in de gemeente Leeuwarden. Hierbij wordt ook Grou bezocht.

Nieuwe inwoners van de gemeente worden twee keer per jaar op dergelijke wijze verwelkomd.