CCR tribute in Grootcafé Treemter

GROU - Zondag 27 november komen CCR tributezanger Lody Franzen en bassist Fokko Drent naar Grootcafé Treemter in Grou. Ze brengen een tribute aan Creedence Clearwater Revival (CCR). Lody is bekend als zanger van de Travelin’ band uit Bolsward. Zijn zangstem lijkt erg veel op die van John Fogerty. Met hun karakteristieke geluid en pakkende songs wisten Fogerty en zijn mannen in de jaren '60 en '70 ongekende internationale successen te boeken. Aanvang 16.00 uur. Entree € 5,-.