Opbrengst collecte KWF: € 3.517,36

GROU - De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Grou heeft € 3.517,36 opgebracht. Suzanne Hoekstra van het KWF-bestuur Grou bedankt alle collectanten. Dankzij hun inzet en de vrijgevigheid van de inwoners van Grou is dit mooie bedrag opgehaald.

KWF Kankerbestrijding financiert ruim de helft van alle kankeronderzoeksprojecten in Nederland. Daar levert de landelijke collecteopbrengst een belangrijke bijdrage aan.