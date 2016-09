Concert Damesakkoord met Gjalt de Jong en Paul Siemensma

GROU - Koor Damesakkoord organiseert op zondag 9 oktober een concert in Grootcafé Treemter in Grou. Dit Grouster koor komt met mooie, klassieke popsongs, maar brengt ook nieuw repertoire ten gehore! Het duo Gjalt de Jong en Paul Siemensma verzorgt een gastoptreden met (Friestalige) volksliederen en mooie verhalen.

Het concert begint om 15.00 uur. Toegangskaarten kosten € 2,50. Om teleurstelling te voorkomen is het aan te raden deze in de voorverkoop aan te schaffen. Deze is maandag 3 oktober tussen 19.00 en 19.30 uur op het adres Tsjettelhûs 6, Grou.