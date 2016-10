GROU - Aannemer Vos Ruinerwold zal op donderdag 17 en vrijdag 18 november een deel van de weg over de Burd opnieuw asfalteren. Het werk is onderdeel van het project Herinrichting Swette-De Burd. Vanwege de werkzaamheden is op De Burd beide dagen van 7 tot 18 uur geen verkeer mogelijk. De pont vaart alleen als er calamiteiten zijn, aldus uitvoerder Bart de Weerd.