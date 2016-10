Gezellige bingomiddagen in Friesma State

GROU - De Unie van Vrijwilligers Grou (UVV) organiseert elke laatste donderdag van de maand een leuke en gezellige bingo in Friesma State. De bingo start om 14.30 uur. U bent van harte welkom voor een leuke middag! Deelname kost € 2,50 per persoon, inclusief koffie/thee en er zijn leuke prijzen te winnen.

De eerste bingo-middag is op donderdag 27 oktober a.s., de daarop volgende is donderdag 24 november en ook op 29 december bent u van harte welkom!