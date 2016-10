Dorpsfeesten meest bezocht door inwoners

GROU - Van de bezoekers aan festivals en evenementen in de dorpen van de gemeente Leeuwarden, bezoekt 16% een 'merke' of dorpsfeest, 13% de Skûtsjewike (incl. skûtsjesilen) en 9% de opening van het Watersportseizoen in Grou. Dit blijkt uit de Leefomgevingsenquête 2015 van de gemeente.

De Skûtsjewike wordt met een 7,8 het hoogst gewaardeerd, gevolgd door Opening Watersportseizoen (7,5). Sint Piter en de Grouster merke scoren beide een 7,4. De waarderingen van de Skûtsjewike en Sint Piter zijn overigens in de Leefomgevingsenquête van 2015 iets lager uitgevallen dan in 2013/2014 het geval was. Toen scoorde de Skûtsjewike een 8,16 en Sint Piter 8,11. De waardering van de Grouster merke en Opening Watersportseizoen blijven nagenoeg gelijk.