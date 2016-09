Dronken Belg (21) vaart zonder lichten: boete

LEEUWARDEN/GROU - Een 21-jarige Belg is maandag door politierechter Jolanda Lootsma wegens dronken varen en het varen zonder verlichting veroordeeld tot een boete van € 1400,- waarvan € 600,- voorwaardelijk.

De Belg voer in de nacht van 27 op 28 juni met drie vrienden in een zeilboot op het Prinses Margrietkanaal bij Grou. De politie hield het viertal aan bij de spoorbrug, ze zouden bij een woning aan De Waring hebben ingebroken. Over een inbraak werd op de zitting van de politierechter niet gesproken, wellicht is die zaak geseponeerd. Wel had rechter Jolanda Lootsma er geen goed woord voor over dat de Belg was gaan varen terwijl hij veel teveel had gedronken. Volgens de ademtest had de man een promillage van 2,28, terwijl maximaal 0,5 promille is toegestaan. En er werd ook nog eens geen licht gevoerd op de zeilboot. "Dat is levensgevaarlijk", waarschuwde Lootsma. De Belg zei dat hij en zijn vrienden aan de Silersbitter hadden gezeten en gebarbecued bij het huisje van zijn ouders in Grou. "Blijf dan bij het huisje en ga niet varen", reageerde de rechter.