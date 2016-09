Duitse toerist aangezien voor RAF-lid

GROU - Een Duitse toerist op een boot is woensdag in Grou aangezien voor een van de drie voortvluchtige RAF-leden. Zij zouden in Noord-Nederland kunnen verblijven en een vrouw belde daarom de politie. Na een zoekactie in uniform en in 'burger' bleek dat het niet om een van de voormalige RAF-leden ging, maar om een Duitse toerist. Enkele weken geleden gebeurde hetzelfde in Medemblik. Ook daar betrof het gewone toeristen.