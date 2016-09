Eduard Frieser exposeert in 'eigen' museum

GROU - De Grouster schilder-schrijver Eduard Frieser exposeert tot 24 oktober in museum Hert fan Fryslân met de wisselexpositie 'De Wereld van Dwartje'. In zijn schilderijen spelen naast kleur ook vorm, licht en compositie een belangrijke rol. In de expositie zijn veel van Eduard z'n ballonpoppen te zien, vaak in heldere kleuren en met verschillende emoties. Ballonpopjes zijn door Eduard Frieser verzonnen figuurtjes in een felgekleurd kostuumpje met bijzondere details. Ze bevinden zich vaak in een sprookjesachtige omgeving, in een magisch-realistische wereld: De Wereld van Dwartje. In de expositie zijn ook enkele van zijn landschappen opgenomen, die geïnspireerd zijn op onze omgeving. Raadslid Lyda Veldstra-Lantinga (FNP) opent de wisselexpositie komende zaterdag.