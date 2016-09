FFF neemt afscheid van Ridsert van der Geest

GROU- Tijdens de 'slotjûn' van de Grouster merke 2016 is afscheid genomen van voorzitter Ridsert van der Geest. Hij zat maar liefst 12 jaar in het bestuur en is daarom benoemd tot erelid. Ridsert bracht tijdens zijn zittingsperiode veel 'schwung' in de vereniging en daarmee ook in de Grouster merke! De Grouster blijft als FFF-vrijwilliger actief. De 47-jarige Piet Hogewerf, sinds 2011 bestuurslid, is de nieuwe voorzitter van de Ferieniging foar Folksformaken (FFF).

Bij deze gelegenheid werd ook het thema van de Grouster merke 2017 bekendgemaakt. Dat is: 'Ik hou van Holland'.