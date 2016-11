Leuke middag met Fiets Fun Spektakel

GROU - Stichting Spotlights organiseert op woensdag 30 november in samenwerking met Speeltuinvereniging Grou het Fiets Fun Spektakel. Het is een gratis evenement voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar met loopfietsraces (3-5 jaar) en langzaam fietswedstrijden (6-8 jaar). Naast de competitie is er een knutselruimte en kunnen de kinderen worden geschminkt. Het evenement vindt plaats tussen 13.00 en 17.00 uur in De Boei (Kievitstraat 3), bij droog weer buiten, bij slecht weer binnen. Kinderen uit Grou en omgeving zijn met hun ouders welkom om een mooie middag te beleven. Voor meer info: stichtingspotlights.nl.