'Filmende' Akkrumer (19) aangehouden

GROU - Politieagenten hebben in nacht van zondag op maandag een 19-jarige inwoner van Akkrum aangehouden. Dat was op de Stationsweg in Grou. De jongeman was de agenten aan het filmen toen die vechtende stappers wilde scheiden. De Akkrumer liep de agenten in de weg en waarschuwingen om zich te verwijderen, hielpen niet. Bij de aanhouding verzette de Akkrumer zich. Hij moet zich in december voor de rechter verantwoorden.