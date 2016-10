Onrust 'laatste trein' door fout in reisplanner NS

GROU - De Nederlandse Spoorwegen (NS) doen in de nieuwe dienstregeling na de stop om 22.17 uur van de trein naar Zwolle, station Grou-Jirnsum nog tweemaal aan. Net als voorheen. "Op een of andere wijze werd de stop Grou in de nieuwe dienstregeling overgeslagen door verschillende treinen. Dit is reeds hersteld, maar nog niet zichtbaar in de reisplanner. Maar don't worry, het wordt zo spoedig mogelijk in de reisplanner gecorrigeerd!", aldus Ontwikkelaar dienstregeling NS Tim van Leeuwen.

Vorige week vrijdag meldden we na onderzoek van de nieuwe dienstregeling in de reisplanner, dat de laatste trein richting Zwolle om 22.17 uur op station Grou-Jirnsum zou stoppen. Dit zorgde voor de nodige onrust en ontevreden reacties.