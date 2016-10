Friesma State spaart voor Tovertafel

GROU - Woonzorgcentrum Friesma State spaart voor de aanschaf van een Tovertafel. De Tovertafel Original is een speels product voor ouderen in de midden tot late fase van dementie. De Tovertafel biedt interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel. De projecties reageren op hand- en armbewegingen waardoor de ouderen zowel in fysieke activiteit als sociale interactie gestimuleerd worden.

De Tovertafel Original kost € 6603,- (incl. BTW). Eén van de activiteiten om dit geld bijeen te krijgen is een kerstmarkt in het eigen gebouw, op woensdag 14 december van 14-17 uur. De organisatie zoekt standhouders, mensen die daar met eigen spulletjes willen staan om deze te verkopen. Opgave bij Facilitair coördinator Dieke Broersma via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0566-629940.