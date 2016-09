Creatieve brief levert Marian geen baan op

GROU - Marian Baarda (37) uit Grou had vorige week plotseling een fysiotherapeut nodig omdat ze niet meer zelfstandig uit bed kon komen. Ze probeerde een Grouster fysio te bellen, maar kreeg telkens het antwoordapparaat. "Midden in de nacht kwam bij mij het idee op dat de man mij nodig had. Ik schreef: 'U hebt mij nodig: iemand die afspraken voor u maakt en de telefoon aanneemt. Ik kan koffie brengen, facturen verzorgen, post verzorgen. Ik ben de last die van uw schouders valt, uw rots in de branding'.'' De creatieve brief leverde Marian helaas geen baan op, want de fysiotherapeut is vanwege zijn leeftijd aan het afbouwen.