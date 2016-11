Geldmeter Play Skate Court boven 1000m2

GROU - De geldmeter bij Jumbo Grou van Stichting Play Skate Court is boven de 1000 vierkante meter verkocht asfalt gekomen. Het gaat hierbij om toezeggingen om asfalt te sponsoren voor de realisatie van Play Skate Court in Grou, in samenwerking met de gemeente Leeuwarden.

Stichting Play Skate Court krijgt zeer positieve reacties op de sponsoractie, aldus voorzitter Gerard Frijling.