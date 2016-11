Gemeente heft per 2018 toeristenbelasting

GROU - B & W van Leeuwarden gaan per 2018 toeristenbelasting invoeren. Het college moet dit uitvoeren omdat de raad hierover een motie heeft aangenomen. Het gaat om een herinvoering, want tot 2007 hief Leeuwarden deze belasting ook.

Het tarief wordt gesteld op € 1,50 per persoon per overnachting. De raad mag elk jaar via een jaarplan meepraten over de bestemming van de opbrengsten. Ook mensen die op boten overnachten betalen aan de havenmeester € 1,50 per persoon per overnachting. Waterrecreanten betalen dus per 2018 naast liggeld, ook toeristenbelasting. Overigens betalen straks niet alleen recreanten toeristenbelasting, ook bij zakelijk verblijf moet de gast deze belasting betalen.