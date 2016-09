Gemeente trekt namen straten en een steeg in

GROU - Het college heeft vandaag de straatnamen Great Biensma en Leeuwerikstraat in Grou ingetrokken. Great Biensma is de naam van de Amerikaanse boerderij op het adres Biensma 12. De weg er naar toe heette Great Biensma. In 1989 heeft het college het voorvoegsel 'Great' verwijderd en werd de officiële naam Biensma. Verzuimd werd de oude naam in te trekken. De naam Leeuwerikstraat is ingetrokken omdat de woningen in deze straat gesloopt zijn en plaats maakten voor Friesma State. De woonunits hebben adressen gelegen aan de Oostergoostraat en de Gruttostraat.

Ook de naam Doumastege is ingetrokken. Een bord met de naam M.S. Doumastege is in 1975 als 'geintje' opgehangen in de toenmalige steeg naast It Beaken. Na een verbouwing van de panden verdween de steeg en is het bord een steeg verder gehangen. De naam is per ongeluk in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen gekomen. Omdat de gemeente niet graag straten en pleinen naar mensen vernoemd, is de naam ingetrokken. Dit heeft geen gevolgen want in de steeg zijn geen adressen.