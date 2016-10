Stifting Grou biedt gevarieerd winterprogramma

GROU - Stifting Grou heeft in het komende winterseizoen voor haar donateurs vier donderdagavonden met sprekers over uiteenlopende onderwerpen op het programma. Over een maand, op 3 november, vertelt Ulke Brolsma nog wat meer over zijn boek 'Oarloch yn en om Grou', dat dit voorjaar verscheen. Op 8 december spreekt directeur Meindert Seffinga van het Fries Scheepvaartmuseum over trekschuiten, veer- en beurtdiensten en over het leven aan boord van deze schepen. Waar mogelijk toegespitst op Grou. Op 19 januari worden de donateurs verrast op een 'mystery guest'; de naam van deze spreker blijft geheim tot de betreffende avond. Het tweede deel van de avond wordt gevuld door Tom van der Meer. Hij verhaalt over zijn ouders: Tsjebbe en Sybrigje van der Meer, ook wel bekend als Heit en Mem. Tsjebbe van der Meer behoorde tot de laatste lichting vrachtrijders in Friesland. De laatste avond (3 maart) wordt verzorgd door Syds Wiersma van het Frysk Film Argyf. Hij zal die avond de mooiste historische film- en videobeelden over Grou vertonen.