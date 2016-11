Opening Top 2000 Stemweek in Grou?

GROU - Van vrijdag 25 november tot en met vrijdag 2 december houdt NPO Radio 2 de jaarlijkse Top 2000 Stemweek. Grou is met 14 andere plaatsen genomineerd als locatie voor de feestelijke aftrap op vrijdag 25 november tussen 8 en 9 uur. Ochtend-dj Gerard Ekdom komt die dag met de speciale Top 2000 Stembus naar het Nederlandse dorp of stad met de meeste stemmen. Iedereen kan tot komende vrijdag hier stemmen. Dat kan tot 16.00 uur; direct daarna wordt via Radio 2 bekendgemaakt in welk dorp of stad de aftrap zal zijn. Precies één week later komt het team van de Top 2000 langs met de Top 2000 Stembus om de Stemweek officieel en feestelijk te openen!