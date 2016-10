Grou huldigt Paralympiër Rixt van der Horst

GROU - Paralympisch amazone Rixt van der Horst is zondagmiddag gehuldigd in haar woonplaats Grou. Ze behaalde tijdens de Paralympische Spelen in Rio één zilveren en twee bronzen medailles op de dressuur. In een volle zaal van Oostergoo werd Rixt in het zonnetje gezet door wethouder Sjoerd Feitsma, voorzitter Rinze Postma van rijvereniging De Pikmarrúters en Alle Jan Heida van Stichting Gehandicapten Watersport Grou. Heida bood haar een compleet verzorgde vaart met de Markol aan. Namens alle Grousters ontving Rixt een fraai plastiek met inscripte. Daarna was er gelegenheid Rixt, haar trainster en familie te feliciteren.