Erik Mouthaan: 'Toeristen uit VS naar Grou!'

GROU - Hart van Nederland van SBS6 maakte gisteren een korte tv-reportage over het artikel dat The Washington Post over pontjesroute 'de 8 van Grou' schreef. Het (positief getinte) reisverhaal verscheen zowel in de papieren uitgave van de krant (bijna 700.000 exemplaren), als op internet. B&B De Thuiskamer van Fraukje Bruggink wordt genoemd onder het artikel. Zij ontving maandag al boekingen uit Washington. Volgens Erik Mouthaan, RTL-correspondent in de Verenigde Staten (VS), kan Grou de nodige toeristen uit de VS verwachten. 'De Washington Post ontdekt hoe leuk voetveren en fietsveren in Friesland zijn. Bereid je voor op VS-toeristen, Grou!', zo Twittert hij.