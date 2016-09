Grouster (28) aangehouden voor diefstal

GROU - De politie heeft dinsdagavond een 28-jarige inwoner van Grou aangehouden. De man wordt er van verdacht die avond om 18.00 uur een aanhangmotor gestolen te hebben. Deze zat achter een rubberboot gelegen aan Op 'e IIsbaan in Reduzum. Omdat getuigen het kenteken van zijn auto hadden genoteerd, kon de eigenaar snel worden opgespoord. Die verklaarde dat de auto door zijn zoon wordt gebruikt. De politie trof de auto en de Grouster in Heerenveen aan. Hij werd aangehouden. De buitenboordmotor werd niet aangetroffen, maar de zaak is in onderzoek.