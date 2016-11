Grouster drankrijder rijdt bijna in de sloot

LEEUWARDEN/GROU – Een 26-jarige Grouster kroop door het oog van de naald, toen hij in de nacht van 4 juni met zijn auto bijna in een sloot belandde. De auto bleef op een richel hangen. Maandag moest de Grouster zich voor de rechter verantwoorden, hij had teveel gedronken.

De Grouster nam vrijwel meteen het woord, hij zei dat hij 'onverantwoord' bezig was geweest. Hij wilde die nacht zijn stiefbroer in de auto naar huis brengen. Bij het nemen van een bocht ging het verkeerd. De auto kwam in botsing met een lantaarnpaal, raakte in een slip en gleed richting het water. Het voertuig bleef half boven de sloot hangen.

'Ik heb erg veel geluk gehad', erkende de Grouster. Hij had meer dan drie keer teveel gedronken. Zoals gewoonlijk bij dergelijke promillages meldde het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zich. >>