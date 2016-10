Grouster in Grande Finale Ouderensongfestival

GROU - Grouster Marianne de Rijke zingt op zondagmiddag 30 oktober in de grote zaal van het Nieuwe de la Mar-theater in Amsterdam in de Grande Finale van het Nationale Ouderensongfestival. Nadat zij in Leppehiem in Akkrum een van de 14 landelijke voorrondes had doorstaan, kwam zij afgelopen zaterdag door de halve finale in het Posthuis Theater in Heerenveen.

Met het nummer De Voetbalmatch van Louis Davids, geschreven in 1929, vertolkt zij het oudste lied in de Grande Finale in Amsterdam. Op de site van het Ouderensongfestival kunt u fragmenten horen van de 16 finalisten en digitaal op hen stemmen.