Grouster Jaap Zwaga weer schipper 'Langwar'

GROU - Jaap Zwaga (45) is per direct benoemd als nieuwe schipper van het Langweerder skûtsje. Hij volgt Johannes Meeter op, die onlangs schipper op Huzum werd. Jaap Zwaga woont in Grou en werkt als schipper in de beroepsvaart. Hij is kleinzoon van de legendarische Ulbe Zwaga en zoon van Lammert Ulbesz Zwaga, die voor Langweer in 1980 het laatste SKS-kampioenschap behaalde. Jaap Zwaga was van 2012 tot 2014 ook al schipper van Langweer. Hij stapte eind 2013 op na een verschil van mening met het bestuur over het te voeren beleid. Na een paar goede gesprekken hebben beide partijen een streep onder het verleden gezet.

Ondanks de nieuwe zeilformule, die voor Langweer erg nadelig uitpakt, zien zowel Jaap Zwaga als het bestuur van Stichting Skûtsjes Doniawerstal (SSD), mogelijkheden om met 'Twee Gebroeders' goede resultaten te behalen.