Geld gezocht voor maatschappelijke doelen

GROU - De gemeente Leeuwarden maakt het mogelijk dat vijf projecten van start gaan met maatschappelijke crowdfunding. Het gaat om de Zetzema Vloot Grou, Play&Skate park Grou, Samenloop voor Hoop Leeuwarden, Leeuwarder Collectief en Stichting Mahatma Gandhi. De campagnes beginnen de komende weken.

In totaal waren vertegenwoordigers van 12 projecten geïnteresseerd in deelname aan dit experiment. Tijdens een informatieavond hebben zij allemaal de basisbeginselen van crowdfunding geleerd. Vijf projecten bleken concreet genoeg om nog dit najaar een crowdfundcampagne voor te voeren. In twee maanden tijd gaan de initiatiefnemers geld, kennis en goederen ophalen. Tegelijkertijd werven ze vrijwilligers voor hun project. Crowdfunding Fryslân en Voor Je Buurt ondersteunen hen daarbij. >>