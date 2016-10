Sytze Brouwer schipper skûtsje Heerenveen

GROU - Sytze Brouwer is benoemd als schipper van het SKS-skûtsje van Heerenveen. De eigenarencommissie van de Gerben van Manen vroeg de 33-jarige inwoner van Grou afgelopen weekend. Maandag hapte hij toe. "It is in dream dy't útkomt", aldus Sytze. Hij volgt Alco Reijenga op, die stopte omdat hij draagvlak miste.

Brouwer is -als eigenaar van dagtochtzeilen.nl- beroepshalve actief in de waterrecreatie. Overigens was zijn vader Pieter tussen 2004 en 2013 ook schipper op het skûtsje van Heerenveen. Hij werd er in 2006, 2008 en 2010 kampioen mee. Sytze Brouwer heeft een tweelingbroer; binnenschipper Harmen.