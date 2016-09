'Grouwster Watersport' heeft in april nieuwe haven

GROU - Vereniging Grouwster Watersport (GWS) krijgt een nieuwe verenigingshaven. De 69 aanwezige leden stemden daar vanavond in ruime meerderheid mee in, ondanks het feit dat er nog een beroep loopt bij de Raad van State. Juristen achten de kans dat de gemeente het beroep verliest, bijzonder klein.

Aannemer Nagelhout gaat de steiger bouwen, het schreef als laagste in. Het bedrijf uit Woudsend begint half december met de sloop en in januari met de bouw. De haven moet voor 1 april 2017 klaar zijn. Er kunnen dan meer leden een plekje voor hun boot krijgen. De vereniging heeft € 305.000,- gespaard voor de aanleg. De leden gingen vanavond ook akkoord met een geldlening van maximaal € 100.000,-. De haven bestaat straks uit drie lange steigers, haaks de Pikmar in. Het looppad wordt 1,5 meter breed en krijgt een dek van kunststof. Op gezette punten worden stopcontacten geplaatst, maar de watertappunten verdwijnen vanwege de strenge (en dure!) legionella-wetgeving. De gehele steiger krijgt LED-verlichting zodat het licht minder hinderlijk is voor omwonenden en de natuur.

Voorheen konden passanten op de kop van de steiger liggen, maar dat is geschrapt. Wel bekijkt het bestuur de mogelijkheid dat leden die voor langere tijd met hun boot weg zijn, dat kunnen aangeven. Hun ligplaats komt dan beschikbaar voor boten van passanten (toeristen).