GWS wil deze winter nieuwe verenigingshaven

GROU - Het bestuur van vereniging Grouwster Watersport (GWS) wil de vernieuwing van de verenigingshaven de komende winter laten uitvoeren. Het bestuur wil de behandeling van het hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de bestuursrechter niet langer afwachten. Ook omdat het nog steeds niet duidelijk is wanneer dit zal zijn. De haven aan de Meersweg moet hoognodig worden vernieuwd en uitstel is niet langer verantwoord.

De aannemer voor de werkzaamheden is reeds bekend. De vereniging heeft daarvoor zelf € 305.000,- klaarliggen en wil daarnaast een lening van maximaal € 100.000,- aangaan. De leden beslissen op vrijdag 30 september over het bestuursvoorstel.