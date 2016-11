Hondenspeelterrein en bankje in gebruik genomen

GRPI - Wethouder Isabelle Diks en Alice Wildeboer (Groene Loper Grou) hebben vanmiddag het speelterrein voor honden geopend. Het ligt direct achter het complex van v.v. GAVC, aan de Burstumerdyk. Wethouder Diks had voor deze gelegenheid haar eigen honden Gaudi en Gaia meegenomen. De dieren speelden naar hartelust op het speelterrein, dat overigens nog wel een beetje drassig is. Het hondenspeelterrein maakt deel uit van het project Groene Loper Grou. Het gezelschap wandelde tot slot naar 'it Kanaalsdykje' waar Diks en Wildeboer met hulp van hond Sydney het bankje Cooldog in gebruik namen.