GROU - Zondag tussen 14.15 en 17.30 uur is ingebroken in een woning aan de Hoxma. De dieven kwamen via de achterzijde binnen. Over de buit is nog niets bekend.

Eerder dit weekend is gepoogd in te breken in een woning aan De Boarch, door een raam aan de achterzijde open te breken. De politie vraagt getuigen zich te melden.