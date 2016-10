Johan Weidema wint Parkkaartenactie

GROU - Johan Weidema heeft de Parkkaartenactie van Promotie Grou gewonnen. De Grouster was de eerste die alle 21 Parkkaarten -verkrijgbaar op evenzovele adressen in Grou- bij elkaar had. Weidema ontving een fraai 'Grou' wijnglas uit het assortiment van de winkel van VVV Grou. Ook de vier andere winnaars ontvingen een leuk cadeautje. Het Parkkaartenplan laat de 'historische' verbinding tussen Grou en Nationaal Park De Alde Feanen zien. "Parkkaarten kunnen nog steeds worden verzameld, maar deze actie is gestopt!", aldus Peter van den Broek van Promotie Grou.