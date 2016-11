Jumbo Grou viert 5-jarig bestaan feestelijk!

GROU - Jumbo Grou bestaat morgen, maandag 14 november, 5 jaar! Dat wordt tot 27 november gevierd. Het hele programma en alle aanbiedingen staan in een (dit weekend) verspreide folder. Op bepaalde producten is in een vooraf gestelde periode, 50% voordeel te behalen. Op vrijdag 18 november worden er vanaf 16.00 uur vanuit een vrachtwagen met korting aardappelen, appels en peren verkocht. Ook zijn er leuke activiteiten. Woensdag 16 november is er een kindermiddag met draaimolen, suikerspin en schminken. Vanaf 19.00 uur die dag is er een Ladies Night met o.a. een grote modeshow, proeverijen en haarknippen voor een stuntprijs. Hoogtepunt is een feestavond op 23 november met live muziek van Piter Wilkens en Syb van der Ploeg. Op vrijdagavond 25 november verzorgt brassband Apollo een optreden. >>