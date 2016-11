Kleinzoon Pieter Goslik Halbertsma opent tentoonstelling

GROU - Pieter Halbertsma, de 27-jarige kleinzoon van Pieter Goslik Halbertsma, opent vrijdagavond de tentoonstelling ‘Halbertsma Hou(d)t Grou op stoom, de kracht van 125 jaar 'houtsjefabryk'!'. Pieter is de kleinzoon van Pieter Goslik, de laatste Halbertsma-directeur afkomstig uit de familie. Diens echtgenote, de 92-jarige mevrouw Halbertsma-Fauël, leeft nog. Zij is vrijdagavond ook aanwezig. Ze komt samen met haar zoon en de vader van Pieter, Binnert Halbertsma. Mevr. Halbertsma was ook bij de grote Halbertsma-reünie afgelopen zaterdag, en is nog heel goed ‘bij de tijd’.

Om de sfeer van weleer te laten proeven zijn voor de tentoonstelling materialen gebruikt die door oud-fabrieksmedewerkers aan het museum geschonken of in bruikleen gegeven zijn. Een deel van dit materiaal is zaterdag gebruikt voor de expositie ter gelegenheid van de reünie en het afscheid van de Halbertsmafabrieken bij Van Vuuren Deuren. Dit bijzondere afscheid krijgt nu dus een vervolg in museum Hert fan Fryslan. De expositie loopt tot 11 september 2017.