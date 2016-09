Krite Grou mogelijk verder

GROU - Tijdens de woensdagavond gehouden jaarvergadering van culturele vereniging Krite Grou heeft het bestuur, samen met de 14 aanwezige leden, een tweetraps-besluit genomen over haar toekomst. Het bestuur heeft langer dan een jaar getracht nieuwe bestuursleden te vinden. Ze heeft talloze mensen benaderd, maar slechts een drietal gaf aan beschikbaar te zijn. Dat noopte het bestuur tot het voorstel de Krite in de slaapstand te zetten en het samenstellen van een ‘opheffingscommissie’, bestaande uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met adviseurs Tjaart Martens en Feitze van Dijk. Doel: het komende jaar zorgvuldig buigen over de nalatenschap. Formeel zal dan de Krite volgend jaar september worden opgeheven, dit tijdens een ‘opheffingsvergadering’. Deze commissie komt echter vooralsnog niet in actie. Krite-lid Gerard Bouma kwam met het voorstel om met een beperkte groep leden na te denken over de toekomst van de Krite; een denktank Krite 2.0. Acht leden zijn bereid mee te denken. Vanuit het bestuur trad voorzitter Van der Noord toe tot deze denktank. >>