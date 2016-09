'Kultuer yn Grou' vult culturele gat komend seizoen

GROU - Vanaf dit weekend wordt de flyer 'Kultuer yn Grou 2016-2017' huis aan huis verspreid in Grou. Kultuer yn Grou vult voor een jaar het culturele gat dat is ontstaan na de (hopelijk tijdelijke) slaapstand van Krite Grou. Het is een privé-initiatief van Eddy van der Noord, met steun van David Lelieveld (Pier21), Tet Rozendal, Marianne de Rijke en Sjoukje Dijkma.

Voor het komende seizoen worden er 5 uiteenlopende voorstellingen georganiseerd: Tet Rozendal (Nachtvlinder), Doek! (Hilbert Dijkstra en Tamara Schoppert), RUR (met Arjen van der Grijn, Rients Gratama en Jetze van der Goot), Arthur Japin en de première van Kening fan de Greide (een van de 41 grote KH2018 projecten), bij Zorgboerderij De Meezinger op Goattum. Kaartverkoop is vanaf maandag 3 oktober bij Dierenspeciaalzaak Jan&Japke.