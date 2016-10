Lammie van der Meulen kweekte hoogste zonnebloem

GROU - Lammie van der Meulen uit Grou kweekte de afgelopen zomer een zonnebloem van liefst 4.10 meter! Het was het ultieme resultaat van de zonnebloemactie van Stichting Promotie Grou. Die liet in mei in Grou huis-aan-huis zakjes met zonnebloempitten bezorgen om zo op een sympathieke manier de campagne #zonniggrou te lanceren. Via posts op social media (Instagram, Facebook en Twitter) waren de laatste tijd heel wat zonnebloemen langer dan 3 meter te zien. Afgelopen week maten Peter van den Broek en Ivo Krikke de langste zonnebloemen na. Daarbij kwam de zonnebloem van Lammie als winnaar uit de bus en ze won daarmee een fiets van Joop Zandberg. Tweede werd de familie Van Abshoven met een zonnebloem van 3.90 meter en derde de familie Bos met een zonnebloem van 3.60 meter. Ze ontvingen respectievelijk een Cadeaubon van Steyl13 en een gevulde picknickmand van B&B De Thuiskamer.